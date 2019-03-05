На гродненской ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание электрооборудования

В Гродно на ТЭЦ-2 устранены последствия короткого замыкания электрооборудования, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"6 марта спасателям поступило сообщение о задымлении в помещении кабельного туннеля электроцеха филиала "Гродненская ТЭЦ-2" РУП "Гродноэнерго" по улице Скидельское шоссе. В помещении турбинного цеха на первом этаже наблюдалось задымление", - рассказали в УМЧС.

По информации ведомства, спасатели провели обследование кабельных туннелей. Выяснилось, что в одном из помещений произошло короткое замыкание на электрооборудовании в шкафу преобразователя частоты электродвигателя дымососа энергетического котла без последующего горения.

"Бойцы МЧС совместно с добровольно-пожарной дружиной объекта устранили последствия короткого замыкания при помощи углекислотных огнетушителей. Режим работы предприятия не нарушен. Причина короткого замыкания устанавливается", - отметили в УМЧС.