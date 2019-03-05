Могилевчан и гостей города приглашают на празднование Масленицы в Печерском лесопарке

Традиционное прощание с зимой в этом году пройдет в Печерском лесопарке 9 марта в Могилеве, рассказали в Могилевском горисполкоме.

Горожан и гостей города ждёт большой праздник, который будет проходить сразу на двух площадках: центральной эстраде и Солдатской поляне.

"В этом году гостей нашего праздника будет ждать насыщенное театрализованное представление, концертная программа. На Солдатской поляне будут проходить интерактивные игры и спортивные соревнования", - приводятся в сообщении исполкома слова главного специалиста управления культуры Татьяны Буркановой.

За победы в конкурсах и состязаниях участники будут получать блины — главный символ масленицы. Блины для победителей будут "с пылу с жару" — готовить их будут прямо на месте.

Кроме того, будут организованы торговые ряды. Здесь же можно будет согреться тёплым чаем и кофе.

Завершится праздник сжиганием чучела.

Масленица в Печерском лесопарке пройдёт 9 марта с 12.00 до 16.00.