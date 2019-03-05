|
Минск вошел в топ-10 лучших городов для празднования 8 марта
Аналитическое агентство
За Санкт-Петербург как самый лучший город для ближайшего уикенда отдали 22% голосов, за Париж — 18%, за город-курорт Сочи — 10%, за Рим — 9%, за столицу Казахстана Астану — 8%, за Москву и столицу "Золотого кольца России" Ярославль — по 6%, за Минск и Прагу — по 5% и за город-курорт Ялту — 4% голосов.
Также опрошенные называли Баку, Берлин, Ереван, Казань и Таллин, сообщили в ТурСтат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос среди туристов, чтобы составить рейтинг лучших городов для путешествий на трехдневные праздничные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)