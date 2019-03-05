Минск вошел в топ-10 лучших городов для празднования 8 марта

Аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос среди туристов, чтобы составить рейтинг лучших городов для путешествий на трехдневные праздничные выходные 8 марта.

За Санкт-Петербург как самый лучший город для ближайшего уикенда отдали 22% голосов, за Париж — 18%, за город-курорт Сочи — 10%, за Рим — 9%, за столицу Казахстана Астану — 8%, за Москву и столицу "Золотого кольца России" Ярославль — по 6%, за Минск и Прагу — по 5% и за город-курорт Ялту — 4% голосов.

Также опрошенные называли Баку, Берлин, Ереван, Казань и Таллин, сообщили в ТурСтат.