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Экс-министр культуры Павел Латушко назначен директором Купаловского театра

06.03.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Экс-министр культуры Павел Латушко назначен директором Купаловского театра
Фото: / Большой

Павел Латушко назначен директором Купаловского театра. Предыдущим директором театра был Павел Поляков, который находился на этой должности с 2009 года до сентября 2018 года.

Экс-министр культуры Павел Латушко назначен директором Купаловского театра Актер Игорь Петров: «В театр прихожу трудиться»

Павел Латушко с 2002 по 2008 годы был послом Беларуси в Польши, затем с 2009 по 2012 годы возглавлял Министерство культуры нашей страны. В ноябре 2012 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Беларуси во Франции, Испании и Португалии, позже – в Монако, а также постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации.

Павел Латушко отметил, что для него большая честь и ответственность работать в одном из ведущих учреждений культуры страны с наилучшим театральным коллективом. «Надеюсь, что вместе мы сделаем многое ради нашей культуры и наследия, будем хранить прошлые традиции и строить новое. Можно сказать, что я возвращаюсь, но возвращаюсь в новое», – добавил новый директор.

 
 
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Бывший министр культуры и экс-посол Беларуси во Франции Павел Латушко получил новую должность.
 
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