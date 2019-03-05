Экс-министр культуры Павел Латушко назначен директором Купаловского театра

Павел Латушко назначен директором Купаловского театра. Предыдущим директором театра был Павел Поляков, который находился на этой должности с 2009 года до сентября 2018 года.

Павел Латушко с 2002 по 2008 годы был послом Беларуси в Польши, затем с 2009 по 2012 годы возглавлял Министерство культуры нашей страны. В ноябре 2012 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Беларуси во Франции, Испании и Португалии, позже – в Монако, а также постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации.

Павел Латушко отметил, что для него большая честь и ответственность работать в одном из ведущих учреждений культуры страны с наилучшим театральным коллективом. «Надеюсь, что вместе мы сделаем многое ради нашей культуры и наследия, будем хранить прошлые традиции и строить новое. Можно сказать, что я возвращаюсь, но возвращаюсь в новое», – добавил новый директор.