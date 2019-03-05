В Гродно с балкона своей квартиры случайно выпала 34-летняя женщина

Как стало известно, несчастный случай произошел в Гродно в многоэтажном жилом доме по улице Гагарина. 34-летняя женщина вышла на балкон своей квартиры на втором этаже.

Наклонившись возле парапета, хозяйка не удержалась и выпала с балкона. Как пояснила официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина БЕЛКО, по счастливой случайности женщина сначала упала на козырек балкона первого этажа. Это позволило смягчить падение на землю.

В результате происшествия женщина сломала руку и ударилась спиной. Пострадавшую доставили в больницу. Марина Белко отметила, что криминального следа в данной истории нет.