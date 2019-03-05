Такое решение было принято в связи с недавним скандалом, вызванным публикацией стримера Мэтта Уотсона, рассказавшего о «сети педофилов», распространённой на видеосервисе.
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Youtube запретил комментировать видео с детьми
06.03.2019 16:15 — Разное | Аргументы и факты
Такое решение было принято в связи с недавним скандалом, вызванным публикацией стримера Мэтта Уотсона, рассказавшего о «сети педофилов», распространённой на видеосервисе.
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Команда знаменитого видеохостинга отключила возможность комментирования практически ко всем видеороликам, где есть дети.
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