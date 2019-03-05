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Youtube запретил комментировать видео с детьми

06.03.2019 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Youtube запретил комментировать видео с детьми
Фото из открытых источников

Youtube запретил комментировать видео с детьми Как стать звездой. Кто стоит за успехом блогеров
Разработчики YouTube сообщили в блоге компании о том, что видео с детьми теперь нельзя комментировать. «За последнюю неделю мы отключили комментарии к десяткам миллионов видеороликов, которые могут спровоцировать агрессивное поведение. Мы концентрируем внимание на работе над безопасностью несовершеннолетних пользователей и будем продолжать выявлять видеоролики, подверженные подобному риску, в течение следующих нескольких месяцев», — сообщается в заявлении YouTube.

Такое решение было принято в связи с недавним скандалом, вызванным публикацией стримера Мэтта Уотсона, рассказавшего о «сети педофилов», распространённой на видеосервисе. 

 
 
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Команда знаменитого видеохостинга отключила возможность комментирования практически ко всем видеороликам, где есть дети.
 
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