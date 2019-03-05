Милиция Бреста разыскивает двух пропавших несовершеннолетних девушек

Как стало известно, 3 марта 17-летняя Алина Мигалюк и 16-летняя Александра Мазунина ушли в неизвестном направлении и до нынешнего времени о их местонахождении ничего неизвестно. По некоторым данным, девушки отправились в Россию.

Сейчас поисками несовершеннолетних занимаются правоохранители. Алине Мигалюк на вид около 20 лет, рост примерно 180 см, среднего телосложения, волосы крашеные черные до плеч. В момент исчезновения она была одета в белую зимнюю стеганую куртку до пояса с капюшоном отороченным мехом серого цвета, черные брюки из кожзаменителя и белые кроссовки.

Александре Мазуниной на вид примерно 18-20 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся до плеч, на левой руке татуировка в виде цветка. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о судьбе девушек, обратиться в милицию.