ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция Бреста разыскивает двух пропавших несовершеннолетних девушек

06.03.2019 15:34 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Милиция Бреста разыскивает двух пропавших несовершеннолетних девушек
УВД Брестского облисполкома

Как стало известно, 3 марта 17-летняя Алина Мигалюк и 16-летняя Александра Мазунина ушли в неизвестном направлении и до нынешнего времени о их местонахождении ничего неизвестно. По некоторым данным, девушки отправились в Россию.

Милиция Бреста разыскивает двух пропавших несовершеннолетних девушек В Колодищах 57-летняя пенсионерка пошла выносить мусор и пропала

Сейчас поисками несовершеннолетних занимаются правоохранители. Алине Мигалюк на вид около 20 лет, рост примерно 180 см, среднего телосложения, волосы крашеные черные до плеч. В момент исчезновения она была одета в белую зимнюю стеганую куртку до пояса с капюшоном отороченным мехом серого цвета, черные брюки из кожзаменителя и белые кроссовки.

Александре Мазуниной на вид примерно 18-20 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся до плеч, на левой руке татуировка в виде цветка. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о судьбе девушек, обратиться в милицию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летняя Алина Мигалюк и 16-летняя Александра Мазунина пропали 3 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски-карьеристки смогут замораживать свои яйцеклетки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика