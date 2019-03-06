В районе проведена выборочная проверка и мониторинг

Шарковщинский РОЧС с 11 февраля по 28 февраля 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» провели выборочную проверку на объектах ОАО «Шарковщинский агротехсервис». Заместителем директора ОАО «Шарковщинский агротехсервис» является Коваленок Михаил Борисович. В ходе проведенной выборочной проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

— не со всеми категориями работников осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.п. 3.2 Декрет№7;

— в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.п. 3.2 Декрет№7;

— допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».п.11 Декрет№7;

— пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.п. 57 Декрет№7;

— не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли.п. 22 Декрет№7;

— в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допускается складирование горючих материалов (рулоны с сеном, соломой), установка временных и мобильных зданий, сооружений (пленочников).п. 16 Декрет№7;

— здания, сооружения, помещения наружные установки и оборудование эксплуатируются в не соответствии с настоящими требованиями проектной документации и эксплуатационной документации на них (на электрических светильниках в помещениях фермы, временных зданиях (пленочниках), подсобных помещениях отсутствуют защитные стеклянные плафоны, не все ответвительные электрические коробки закрыты крышками, в мехмастерскихэксплуатируется держатели электродов электросварки не заводского изготовления, и т.д).п. 9Декрет№7;

— по окончанию работ на сварочном посту и в перерывах в работе не производится отсоединение шлангов от газового оборудования.п.41 Декрет№7;

— в мехмастерских в помещениях ремонтных цехов не соблюдается пожарная безопасность и противопожарный режим (допускается хранение отработанного масла в открытых емкостях, засыпанные опилками подтеки масла не убираются, контейнеры с мусором своевременно не убираются).п. 4.1. Декрет№7;

— на объектах ОАО допускается эксплуатация не исправных огнетушителей ( с истекшим сроком годности, без раструбов, с сорванными пломбами).п.54 Декрет№7;

Выборочная проверка показала, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

За нарушения пожарной безопасности ипротивопожарного режимана объектах ОАО «Шарковщинский агротехсервис» заместитель директора и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Также в феврале 2019 года Шарковщинским РОЧС с целью обеспечения пожарной безопасности был проведен мониторинг в общежитии ГП «Шарковщинское ПМС» по адресу г.п.Шарковщина ул. Тимирязева, 19. Директор — Дикович Анатолий Семенович.В ходе проведенного мониторинга нарушенийзаконодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7) выявлено не было.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

В. КУЖЕЛЬ, старший инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС