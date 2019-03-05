Совмин утвердил санитарно-эпидемиологические требования к объектам пищепрома





Постановлением Совмина от 5 марта 2019 года № 146 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

В частности, установлены требования к размещению, территории, водоснабжению, водоотведению, освещению, вентиляции, микроклимату, производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, упаковке, укупорочным средствам, организации соблюдения личной гигиены, процессам производства, содержанию и эксплуатации объектов промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

Право разъяснять вопросы применения названных требований предоставлено Министерству здравоохранения.

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.