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Совмин утвердил санитарно-эпидемиологические требования к объектам пищепрома

06.03.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Совмин утвердил санитарно-эпидемиологические требования к объектам пищепрома

Постановлением Совмина от 5 марта 2019 года № 146 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

В частности, установлены требования к размещению, территории, водоснабжению, водоотведению, освещению, вентиляции, микроклимату, производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, упаковке, укупорочным средствам, организации соблюдения личной гигиены, процессам производства, содержанию и эксплуатации объектов промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

Право разъяснять вопросы применения названных требований предоставлено Министерству здравоохранения.

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

 
 
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Постановлением Совмина от 5 марта 2019 года № 146 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке...
 
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