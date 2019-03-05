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Не перейти черту. Какие действия считаются хулиганскими?

06.03.2019 17:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Не перейти черту. Какие действия считаются хулиганскими?
Фиксируется всплеск повреждений хулиганами автомобилей. © / Фото из открытых источников

Об этом «АиФ» рассказал старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Евгений ХАБРАЦКИЙ.

НЕУВАЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ

– Уголовные нормы и нормы об административных правонарушениях схожи, но главное их различие – степень общественной опасности, которая при совершении преступления гораздо выше, чем в случае административного правонарушения. Уголовная ответственность за хулиганство наступает с 14 лет.

Согласно ст. 339 Уголовного кодекса выделяются три вида хулиганств: простое, злостное и особо злостное. Простое хулиганство представляет собой умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу. Оно может сопровождаться применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества или отличается по своему содержанию исключительным цинизмом.

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К грубому нарушению общественного порядка можно отнести повреждение автомобиля, срыв массового мероприятия, действия, которые привели к временному прекращению нормальной деятельности какого-либо учреждения, предприятия, общественного транспорта.

Явное неуважение к обществу или цинизм могут выражаться в демонстративном пренебрежении человеком сложившихся в обществе норм поведения и морали. Например, человек громко кричит, разгуливает по улице голым, прилюдно занимается онанизмом, издевается над тяжелобольными, престарелыми, малолетними, которые не имеют возможности реально защитить самих себя.

Кроме того, хулиганством могут быть признаны действия, связанные с уничтожением или повреждением чужого имущества. Например, группа подростков порезала сидения в вагоне электрички или разбила стекла в окнах. За совершение всех указанных действий возможно наказание в виде штрафа, ареста, ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

ЗЛОСТНЫЙ ИЛИ НЕТ?

– Злостным хулиганством признается любое из описанных действий, совершенное повторно или группой лиц, либо если оно связано с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, или сопряжено с причинением менее тяжкого телесного повреждения. За это можно получить вплоть до шести лет лишения свободы.

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К особо злостному относятся хулиганские действия, совершенные, например, с применением оружия или других предметов, которые могут причинить телесные повреждения человеку, или с применением взрывчатых веществ. При этом условием ответственности за особо злостное хулиганство становится наличие реальной возможности применить указанные предметы. Например, во время драки фанатов после спортивного матча, где в качестве орудий часто используются палки, камни, цепи. За подобные действия можно получить вплоть до 10 лет тюрьмы.

КСТАТИ

В последнее время правоохранители фиксируют всплеск повреждений хулиганами автомобилей. В частности, из 60 хулиганств, зафиксированных в январе 2019 года в Минске, 24 преступления были связаны именно с разбитыми стеклами, проколотыми шинами или царапинами на кузове машин. Отмечается, что в ряде случаев инцидентов можно было избежать, если бы сами потерпевшие были менее беспечными. Так, часть поврежденных автомобилей были припаркованы с нарушением ПДД, мешали проходу пешеходов либо проезду транспорта, что спровоцировало хулиганов на совершение преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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Сколько видов хулиганств выделяют правоохранители? С какого возраста наступает ответственность за хулиганство? Какое наказание предусмотрено для нарушителей?
 
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