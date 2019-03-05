Альфа-Банк запустил платформу Open API и валютные платежи со смартфона

Специалисты банка разработали отдельный портал Alfa Developer Hub. Предусмотрено три варианта доступа: ознакомительный (без регистрации), тестовый (Sandbox) и промышленный. Для последнего требуется пройти регистрацию и отправить онлайн-заявку. Пользоваться банковским API можно бесплатно. Любая FinTech компания, например, онлайн-бухгалтерия, может интегрироваться через API с системами банка и предоставить своим клиентам возможность работы с банковскими счетами напрямую из своего приложения.

Альфа-Банк уже открыл информационные сервисы для доступа к счетам, выпискам и документам. В скором времени появятся платежные сервисы, которые позволят осуществлять платежи через приложения партнеров.

«Такой шаг влечет за собой не только повышение открытости и прозрачности со стороны банка. Это формирует благоприятные условия для развития сферы FinTech в Беларуси. Теперь каждый партнер может воспользоваться API, чтобы реализовать новый канал взаимодействия с банком напрямую из своего приложения. В конечном счёте, в выигрыше окажутся все клиенты, которые получат новые инструменты и возможности для управления бизнесом и личными финансами», – отметила директор департамента развития продуктов, процессов и электронных каналов для корпоративного бизнеса Альфа-Банка Светлана Шаповалова.

Открытый API в прошлом году стал обязательным для банков стран Евросоюза. А вот в СНГ такая практика только начинает приживаться. Альфа-Банк первым в стране предоставил сторонним разработчикам расширенный доступ к собственной инфраструктуре в подобной реализации.

В банке обратили внимание, что это только первый шаг, и развитие платформы будет продолжено.

Кроме того, Альфа-Банк первым в Беларуси предложил бизнес-клиентам совершать валютные платежи со смартфона.

Со смартфона уже можно осуществлять переводы в инвалюте, в том числе с конверсией, покупкой и продажей. Для этого требуется лишь обновить приложение «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0». Формы создания валютных платежей максимально упрощены и интегрированы с функцией валютного контроля. В мобильном банке можно создавать шаблоны, копии или черновики перевода. А заодно – массово подписывать документы в разных валютах.

Особый интерес представляет функция управления документами для валютного контроля. С помощью гаджета можно добавлять договора и документы к ним, отслеживать их статус, контролировать платежи, регистрировать сделки, быть в курсе всех поступлений и валютных операций. Система устроена так, что еще на этапе заполнения формы проверяется корректность вводимой информации. При этом приложение ведет клиента по шагам, подсказывая на каждом этапе, как правильно оформить платеж.

«Новые возможности от Альфа-Банка революционные не только белорусского рынка, но и для банков стран СНГ. Теперь для совершения валютных платежей в любую страну мира не нужно ехать в офис или идти в банк – всё можно сделать со смартфона. Это предоставляет бизнесу не только максимальный уровень удобства, но и большую свободу действий. На этом развитие мобильного банка не остановится, будут и другие новшества», – заверил руководитель по развитию технологий и продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Сергей Шеко.

Кстати, более двух лет назад Альфа-Банк первым в стране реализовал механизм отправки рублевых платежей через телефон. Сегодня эта возможность входит в число популярных среди юрлиц и предпринимателей, после чего её стали активно внедрять другие игроки рынка.

Каждый третий бизнесмен Беларуси, пользующийся мобильным банком для бизнеса, является клиентом Альфа-Банка. «Альфа-Бизнес Мобайл» признан банком №1 в Беларуси по результатам исследования международной банковской ассоциации SME Banking Club в 2018 году.

Приложение активно развивается. В 2018 году полностью обновлён дизайн приложения, добавлена круглосуточная поддержка 24/7 через онлайн-чат. К 2019 году мобильный банк Альфа-Банка стал полностью самостоятельным каналом: от регистрации до проведения любых операций, включая рублёвые платежи, выплаты заработной платы, выбора кредита и т.д.

В целом, развитие новых технологий – ключевой тренд в банковской сфере. И Альфа-Банк в этом преуспел, став самым быстрорастущим финансовым игроком в Digital-сфере. Так, число активных клиентов дистанционных сервисов за 2017-2018 годы выросло вдвое. В Альфа-Банке верят, что новые технологии делают жизнь предпринимателей и компаний проще и удобнее, и продолжат развиваться в этом направлении.