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«Зубренку» – 50: самый знаменитый детский лагерь Беларуси отмечает юбилей

06.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Самый знаменитый детский лагерь Беларуси «Зубренок» отмечает полувековой юбилей. Еще с советских времен отдых в нем считался наградой за успехи, сообщает телеканал «МИР 24».

«Приезжают дети, которые активно занимаются какими-то видами творчества, прилежно учатся, побеждают в олимпиадах и выигрывают в спортивных соревнованиях. Эти дети – лидеры уже по своей натуре. Если ребенок хочет просто в одиночку ходить по лесу и отдыхать, это тоже неплохо, но не к нам. Наш центр для активных детей», – рассказала директор детского образовательно-оздоровительного центра Надежда Онуфриева.

«Зубрёнок» находится на территории национального парка, на берегу озера Нарочь, одного из крупнейших в Беларуси. Ежегодно в лагере отдыхают более 16 тысяч детей. За 50 лет в нем побывали мальчишки и девчонки из 45 стран. В этом году впервые приедут дети из Египта и Вьетнама. 

В прошлом году сообщалось, что в лагерь «Зубренок» приехали на отдых 150 китайских детей. Это самая большая делегация юных гостей из Поднебесной за всю историю дипотношений двух стран. 



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«Зубрёнок» находится на территории национального парка, на берегу озера Нарочь, одного из крупнейших в Беларуси
 
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