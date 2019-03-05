Минфин Беларуси провел первичное размещение облигаций в евро

Министерство финансов сегодня провело аукцион по размещению государственных облигаций 257 выпуска, номинированных в евро с доходом в 4% годовых.

К аукциону допущено 37 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,6% до 5,0% годовых на общую сумму 108,6 млн. евро. По результатам аукциона удовлетворено 13 заявок на сумму 11 846 000 евро, сообщили в Минфине.

В результате объем облигаций выпуска №257 установлен в 20 000 000 евро, постоянный доход в 4,0% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 2,253 тыс дней, дата погашения - 5 мая 2025 года. Выплата дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 5 мая и 5 ноября, передает Прайм.

Остаток облигаций составил 8 154 000 евро и будет доразмещен 12 марта.