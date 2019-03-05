В России построят частный космодром

Российская компания «КосмоКурс» и правительство Нижегородской области заключили соглашение о взаимодействии в рамках создания частного космодрома, пишет ТАСС. Предполагается, что строительство космодрома начнется в 2020 году и будет полностью завершено в 2025 году. Компания намерена использовать космодром для запусков туристического суборбитального космического корабля, сообщает N+1.



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Компания «КосмоКурс» разрабатывает суборбитальный космический корабль для коротких туристических полетов в космос. Компания выбрала схему, в целом похожую на ту, которую применяет Blue Origin.

Система, разрабатываемая «КосмоКурсом» состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и ракеты для ее выведения в космос. Ракета с капсулой в головной части будет стартовать с космодрома с помощью девяти жидкостных ракетных двигателей, работающих на этаноле и жидком кислороде. Через две с половиной минуты после старта капсула будет отделяться от ракеты на высоте около 66 километров и по инерции подниматься на высоту 198 километров.

После этого капсула будет сначала тормозить при входе в атмосферу с помощью своих двигателей, а затем выпускать парашюты и снижаться на них. Ракета в это же время будет снижаться без парашютов, тормозя с помощью маршевых двигателей, после чего сядет на выдвигаемые посадочные опоры. Предполагается, что ресурс ракеты будет составлять десять полетов.

Изначально в качестве места старта компания рассматривала космодром Байконур, на котором она собиралась создать свою стартовую площадку. Однако в начале 2019 года директор «Космокурса» Павел Пушкин рассказал, что компания ищет место для строительства космодрома в Центральной России. Теперь стало известно, что в конце февраля компания подписала с правительством Нижегородской области соглашение о взаимодействии при создании космодрома.

Перед началом строительства компании необходимо решить две задачи. Сначала ей необходимо получить одобрение проекта от «Роскосмоса». Кроме того, компании необходимо найти инвестиции на сумму около 2,6 миллиарда российских рублей (около 39,5 миллионов долларов) — во столько строительство оценивает директор компании Павел Пушкин.

Предполагается, что строительство космодрома начнется в 2020 году. К 2023 году должна быть готова первая очередь космодрома и на нем начнутся летные испытания ракеты и капсулы. В 2025 году должен состояться первый полет космического корабля с туристами. В капсуле будут находится семь человек: шесть туристов и один инструктор. Компания заявляет, что стоимость билета составит от 200 до 250 тысяч долларов.