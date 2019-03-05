Шведский эксперт рассказал, как уничтожить российский комплекс «Искандер-М»

Ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» на конечном участке траектории разгоняется до скоростей в два-три километра в секунду. Чтобы ее сбить необходима современная система ПВО, расположенная очень близко к цели. Например, «Пэтриот» (Patriot), хотя его эффективность против «Искандера» спорна, пишет в статье для газеты Svenska Dagbladet военный эксперт Робин Хэггблум. Перевод был опубликован ИноСМИ.



Фото: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

Ракета комплекса «Искандер-М» летит по траектории приблизительно соответствующей баллистической, но при этом может маневрировать. Однако подняться, если уже устремилась к земле, ракета не может.

По официальным российским данным, дальность полета ракеты с боеголовкой весом в 700 килограмм составляет от 400 до 500 километров. Но еще в 2012 году профессор Стефан Форсс указал, что эти цифры плохо согласуются с данными о других подобных системах и прочими обнародованными показателями.

Форсс рассчитал, что дальность действия системы с ядерной боеголовкой весом в 400 килограмм находится в диапазоне от 500 до 750 километров и предположил, проанализировав высказывания о весе системы, что существуют также тяжелые проникающие боеголовки весом в 1300 килограмм.

Оптимальным средством борьбы с ОТРК «Искандер-М» Робин Хэггблум считает крылатые ракеты. Например, финские ВВС располагают крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, с помощью которых можно вывести из строя систему «Искандер-М», прежде, чем она успеет выстрелить.

Так же для борьбы с «Искандерами» подойдут шведские ракеты «Робот-15» (Robot 15), особенно в последних версиях, которые способны поражать наземные цели.