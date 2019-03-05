В 2018 году российская контрразведка раскрыла почти 600 иностранных шпионов



ria.ru

В прошлом году российская контрразведка раскрыла 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Об этом заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Президент отметил, что зарубежные разведки стремятся наращивать активность в России, влиять на процессы в стране. По его словам, они "всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера".

"Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на современных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения", — подчеркнул Путин.

Путин уточнил, что в этой сфере контроль должен быть "самым строгим и тщательным", пишут ria.ru .

"При этом этот контроль должен быть умным, искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере в интересах гражданских отраслей, решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно", — добавил Путин.

Президент призвал не повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности.