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Во Франции охранники устроили акции протеста из-за нападения в одной из тюрем
Новости Франции. Бунт во Франции: охранники заблокировали 15 тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни надзирателей недовольны дефицитом сотрудников в тюрьмах. Они зажигают костры, сжигают шины и поддоны.
Акции протеста начались после инцидента в одной из тюрем страны. Там, заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом двум охранникам. С различными ранениями их госпитализировали. Во время штурма спецподразделения преступник и его жена, которая пришла к нему на встречу, получили пулевые ранения. В результате: женщина погибла. Заключенный задержан.
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Новости Франции. Бунт во Франции: охранники заблокировали 15 тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни надзирателей недовольны дефицитом...
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