Лазейки больше нет. Должники не смогут уехать за границу через Россию

Беларусь и Россия заключили несколько межправительственных соглашений, которые позволят ограничить выезд за границу через соседнюю страну тем, у кого не погашены долги на родине.





— Технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. — В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.





Прозрачность российско-белорусской границы позволяла некоторым гражданам Беларуси беспрепятственно выезжать в третьи страны через Россию. Но в ближайшее время эту лазейку закроют.





Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, достаточно обратиться в территориальный отдел милиции и получить актуальные сведения, уточнили в МВД. Кроме того, такая возможность есть в обновленной версии сайта МВД, который пока работает в тестовом режиме.



