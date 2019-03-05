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Лазейки больше нет. Должники не смогут уехать за границу через Россию

06.03.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Граждане Беларуси, которым запрещен выезд из страны из-за долгов, больше не смогут выехать за границу через Россию. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МВД.

Беларусь и Россия заключили несколько межправительственных соглашений, которые позволят ограничить выезд за границу через соседнюю страну тем, у кого не погашены долги на родине.

— Технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. — В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.

Прозрачность российско-белорусской границы позволяла некоторым гражданам Беларуси беспрепятственно выезжать в третьи страны через Россию. Но в ближайшее время эту лазейку закроют.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, достаточно обратиться в территориальный отдел милиции и получить актуальные сведения, уточнили в МВД. Кроме того, такая возможность есть в обновленной версии сайта МВД, который пока работает в тестовом режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане Беларуси, которым запрещен выезд из страны из-за долгов, больше не смогут выехать за границу через Россию. Об этом корреспонденту...
 
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