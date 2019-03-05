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Дело экс-помощника сенатора Гайдукевича направили в суд

06.03.2019 17:33 — Разное | Партизан  
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Уголовное дело в отношении бывшего зампреда Либерально-демократической партии Сергея Ермыкина и его ранее судимого соратника Юрия Мерзленко направлено прокурору Витебской области для направления в суд. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

Оба были задержаны сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси при силовой поддержке ОМОН в августе 2018 года. Следственный комитет в отношении них возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество в особо крупном размере.

В качестве пострадавших значатся как минимум 5 жителей Витебской области, рассказал собеседник портала. Ермыкин и Мерзленко бравировали имеющимися связями в различных госорганах и утверждали, что могут решить разные вопросы, начиная от ведения совместного бизнеса до закрытия уголовного дела. Тандем завладевал деньгами и другим имуществом граждан под предлогом дачи взяток госслужащим и закупок оборудования для производства пельменей. Таким образом они «заработали» несколько десятков тысяч долларов.

Сергей Ермыкин был заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси, возглавлял Витебскую областную организацию ЛДП и значился помощником члена Совета республики Сергея Гайдукевича. В настоящее время упоминаний об этом нет ни на сайте партии, ни Совета Республики.

Юрий Мерзленко работал консультантом по общим вопросам в частной фирме в Витебске. В 2009 году был приговорен к 7 годам лишения свободы, в том числе за мошеничество. Постепенно наказание ему было смягчено и в 2013 году он вышел на свободу.

Ермыкин и Мерзленко не дали согласия на уплату компенсации в качестве необходимого условия освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 88 УК. Уголовное дело направлено прокурору Витебской области для направления в суд.
 
Теги: Витебск
 
 
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Уголовное дело в отношении бывшего зампреда Либерально-демократической партии Сергея Ермыкина и его ранее судимого соратника Юрия Мерзленко направлено...
 
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