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УВД Гомеля массово избавляется от "дырявых" авто
УВД Гомельской области выставило на продажу около полусотни служебных автомобилей, находившихся на службе в различных подразделениях УВД области, от департамента "Охрана" до оперативно-дежурных служб.
Видавшие виды авто, как в гражданской окраске, так и в милицейской, продаются на сайте РУП "Белспецконтракт". Это автомобили ВАЗ, УАЗ, грузопассажирские фургоны ГАЗ, а также Skoda Octavia, Opel Astra, есть даже парочка милицейских мотоциклов ММВЗ.
Износ автомобилей оценен в 75-90%. Из легковых авто дороже всего оценен Opel Astra 2006 г.в. За авто с 80-процентным износом и пробегом почти 450.000 км хотят выручить 5614 рублей
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УВД Гомельской области выставило на продажу около полусотни служебных автомобилей, находившихся на службе в различных подразделениях УВД области, от...
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