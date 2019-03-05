







Видавшие виды авто, как в гражданской окраске, так и в милицейской, продаются на сайте РУП "Белспецконтракт". Это автомобили ВАЗ, УАЗ, грузопассажирские фургоны ГАЗ, а также Skoda Octavia, Opel Astra, есть даже парочка милицейских мотоциклов ММВЗ.





Износ автомобилей оценен в 75-90%. Из легковых авто дороже всего оценен Opel Astra 2006 г.в. За авто с 80-процентным износом и пробегом почти 450.000 км хотят выручить 5614 рублей