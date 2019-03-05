Ушел из дома и с концами: мужчина повесился из-за проблем на работе









ranak.me , 4 марта мужчина ушел из дома. Ночевать он не пришёл, на работе не появился. Как стало известно, 4 марта мужчина ушел из дома. Ночевать он не пришёл, на работе не появился.





5 марта мужчину нашли повешенным в собственном гараже в ГСК «Металлист». Из достоверных источников мы узнали, что у 39-летнего погибшего были проблемы на работе.





По факту смерти Светлогорский РОСК проводит проверку.