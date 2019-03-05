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Ушел из дома и с концами: мужчина повесился из-за проблем на работе
В Светлогорске нашли повешенным 39-летнего мужчину.
Как стало известно
5 марта мужчину нашли повешенным в собственном гараже в ГСК «Металлист». Из достоверных источников мы узнали, что у 39-летнего погибшего были проблемы на работе.
По факту смерти Светлогорский РОСК проводит проверку.
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В Светлогорске нашли повешенным 39-летнего мужчину.
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