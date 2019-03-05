В Мстиславле в феврале произошла фееричная попытка воровства. Беларус хотел украсть мобильные телефоны, и у него почти получилось: коробки мужчина унес, но они оказались пустыми. Информацией об этом поделился Следственный комитет в своем Telegram-канале.



Чтобы украсть мобильные телефоны, 44-летний житель Мстиславля ночью пробрался в торговый павильон. Но его планам помешала сигнализация. Он убегал так быстро, что не успел их проверить. А внутри, кроме зарядных устройств и документов на телефоны, ничего не нашлось.



Через несколько дней беларусу снова не повезло: его задержали. Кроме того, он оказался участником еще одной кражи, случившейся в январе. Как видим, последняя тоже не стала успешной. А позже выяснилось, что мужчина – игрок азартный: в прошлом он восемь раз привлекался к уголовной ответственности за такие же преступления.



Этот случай не стал исключением: в отношении беларуса возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу, а расследование тем временем продолжается.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларус украл десять коробок с телефонами. Они оказались пустыми В Мстиславле в феврале произошла фееричная попытка воровства. Беларус хотел украсть мобильные телефоны, и у него почти получилось: коробки мужчина унес, но они...