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Беларус украл десять коробок с телефонами. Они оказались пустыми
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В Мстиславле в феврале произошла фееричная попытка воровства. Беларус хотел украсть мобильные телефоны, и у него почти получилось: коробки мужчина унес, но они оказались пустыми. Информацией об этом
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В Мстиславле в феврале произошла фееричная попытка воровства. Беларус хотел украсть мобильные телефоны, и у него почти получилось: коробки мужчина унес, но они...
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