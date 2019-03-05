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США смягчит санкции против Беларуси, если власти разрешат провести День Воли
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На прошлой неделе Минск посетил Джордж Кент, заместитель помощника Госсекретаря США. О результате его встречи с Владимиром Макеем, министром иностранных дел, мы
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На прошлой неделе Минск посетил Джордж Кент, заместитель помощника Госсекретаря США. О результате его встречи с Владимиром Макеем, министром иностранных дел, мы...
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