США смягчит санкции против Беларуси, если власти разрешат провести День Воли

На прошлой неделе Минск посетил Джордж Кент, заместитель помощника Госсекретаря США. О результате его встречи с Владимиром Макеем, министром иностранных дел, мы писали : в Минске появится посол США. Но кроме этого, Кент побеседовал с представителями оппозиции, гражданского общества и многими другими, сообщает TUT.by. Он рассказал о своем видении беларуско-американских отношений и о том, что их ждет.



Кент всем доволен



Со слов Кента, он приехал в Минск, чтобы выразить желание сохранить дружеские отношения с Беларусью и даже улучшить их. Он остался доволен нашим гостеприимством, а также подчеркнул, что снятие ограничений на количество сотрудников американского посольства – верное решение. Его одобрил и Вашингтон. Кент сказал: отныне представитель США будут чаще наведывать Беларусь. Но о конкретных сроках говорить пока рано.



Следующий шаг – День Воли



Представитель Госдепа заявил, что санкции в отношении Беларуси приостанавливаются. Но их дальнейшая судьба целиком и полностью зависит от нас. Для этого Беларуси нужно развиваться в сфере прав человека. По этой причине Кент считает, что в качестве следующего шага власти должны разрешить проведение Дня Воли 25 марта. Это положительно скажется на отношениях с Америкой.



Беларусь должна быть свободной



Говоря о том, что Россия собирается присоединить к себе Беларусь, Кент констатировал: США давно поддерживает независимость нашей страны. Мы должны самостоятельно принимать решение. Вашингтон понимает тесные связи между Беларусью и Россией и ни в коем случае не стремится их разрушить. Однако напоминает, что последнее время Россия использовала узы с соседями им во вред. «А принципиальная позиция Беларуси о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», – подытожил Кент.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США смягчит санкции против Беларуси, если власти разрешат провести День Воли На прошлой неделе Минск посетил Джордж Кент, заместитель помощника Госсекретаря США. О результате его встречи с Владимиром Макеем, министром иностранных дел, мы...