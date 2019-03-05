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США смягчит санкции против Беларуси, если власти разрешат провести День Воли

06.03.2019 17:21 — Разное | KYKY  
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На прошлой неделе Минск посетил Джордж Кент, заместитель помощника Госсекретаря США. О результате его встречи с Владимиром Макеем, министром иностранных дел, мы писали: в Минске появится посол США. Но кроме этого, Кент побеседовал с представителями оппозиции, гражданского общества и многими другими, сообщает TUT.by. Он рассказал о своем видении беларуско-американских отношений и о том, что их ждет.

Кент всем доволен

Со слов Кента, он приехал в Минск, чтобы выразить желание сохранить дружеские отношения с Беларусью и даже улучшить их. Он остался доволен нашим гостеприимством, а также подчеркнул, что снятие ограничений на количество сотрудников американского посольства – верное решение. Его одобрил и Вашингтон. Кент сказал: отныне представитель США будут чаще наведывать Беларусь. Но о конкретных сроках говорить пока рано.

Следующий шаг – День Воли

Представитель Госдепа заявил, что санкции в отношении Беларуси приостанавливаются. Но их дальнейшая судьба целиком и полностью зависит от нас. Для этого Беларуси нужно развиваться в сфере прав человека.  По этой причине Кент считает, что в качестве следующего шага власти должны разрешить проведение Дня Воли 25 марта. Это положительно скажется на отношениях с Америкой. 

Беларусь должна быть свободной

Говоря о том, что Россия собирается присоединить к себе Беларусь, Кент констатировал: США давно поддерживает независимость нашей страны. Мы должны самостоятельно принимать решение. Вашингтон понимает тесные связи между Беларусью и Россией и ни в коем случае не стремится их разрушить. Однако напоминает, что последнее время Россия использовала узы с соседями им во вред. «А принципиальная позиция Беларуси о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», – подытожил Кент.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе Минск посетил Джордж Кент, заместитель помощника Госсекретаря США. О результате его встречи с Владимиром Макеем, министром иностранных дел, мы...
 
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