Житель Солигорского района обвиняется в жестоком убийстве пенсионера

Двое пожилых людей сидели у себя во дворе на скамейке и общались. К ним подошел пьяный мужчина, попросил денег на спиртное. Получив отказ, набросился на пожилого человека, избил его, после чего ушел.

Пенсионера отвезли в больницу, где он скончался. Нападавшего задержали 18 августа 2018 года.

На протяжении расследования обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступления и давал противоречивые показания. В целях его изобличения проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты проведенных УГКСЭ по Минской области экспертиз, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.