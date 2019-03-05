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Житель Солигорского района обвиняется в жестоком убийстве пенсионера

06.03.2019 18:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Солигорского района обвиняется в жестоком убийстве пенсионера
Проверка показаний на месте с участием свидетеля. © / Следственный комитет РБ

Двое пожилых людей сидели у себя во дворе на скамейке и общались. К ним подошел пьяный мужчина, попросил денег на спиртное. Получив отказ, набросился на пожилого человека, избил его, после чего ушел. 

Пенсионера отвезли в больницу, где он скончался. Нападавшего задержали 18 августа 2018 года. 

На протяжении расследования обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступления и давал противоречивые показания. В целях его изобличения проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты проведенных УГКСЭ по Минской области экспертиз, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. 

Житель Солигорского района обвиняется в жестоком убийстве пенсионера
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве заведомо престарелого из хулиганских побуждений.
 
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