Берегись, зарплата! В Беларусь приходит сеть магазинов Sephora. Рассказываем, чем там поживиться

Отличная новость для любителей бьюти-шопинга: в нашу страну (а точнее — в ее столицу) приходит Sephora! Где и когда точно появится первый магазин сети, пока неизвестно. Но, по информации belretail.by , компания уже открыла офис в Минске и вовсю готовится к запуску. Почему эта новость будоражит белорусок и чем они смогут поживиться, мы спросили у нашего бьюти-эксперта.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Фото: из архива Анастасии Величко

Что такое Sephora?

Это, пожалуй, крупнейшая сеть парфюмерно-косметических магазинов: во всем мире насчитывается около двух тысяч точек продаж. А число марок, представленных в Sephora, приближается к трем сотням.

А ещеSephora — это косметический бренд, в ассортименте которого есть все: продукты для демакияжа, полноценный уход за лицом и телом, одноразовые маски и, конечно же, декоративка. Средства марки славятся неплохим качеством и приемлемой ценой — попробовать определенно стоит.

Почему Sephora — это хорошо?

Потому что вместе с этой сетью в Минск придут новые бренды, и заказывать из «тридесятого царства» их больше не придется. Например, в России благодаря открытию Sephora появились Kat von D, Marc Jacobs, Farsali, Belif и другие марки, столь часто мелькающие в фаворитах блогеров.

И, конечно же, неоспоримый плюс: в стационарном магазине можно все пощупать, понюхать и намазать на себя. В общем, шансы промахнуться с оттенком тонального крема стремятся к нулю.



Например, благодаря сотрудничеству с одним из брендов, представленных в Сефоре, в московский магазин на встречу с поклонниками недавно приезжала Ирина Шейк

А почему Sephora — это плохо?

Потому что зарубежные онлайн-магазины, отправляющие заказы в Беларусь, могут ограничить доставку брендов, представленных в Sephora. Именно это произошло в России.

С одной стороны, это не так уж и важно. Ведь чтобы заказать, например, тональный крем от Marc Jacobs, нужно заплатить таможенную пошлину — то есть переплатить. А наценка в минской Сефоре (мы надеемся!) вряд ли переплюнет итоговую стоимость онлайн-заказа.

С другой стороны, новинки гораздо быстрее появляются именно за рубежом. Так что любителям «пошопиться» в первых рядах приход всемирно известной сети может прийтись не по душе.

Что там покупать?

Информация о том, какие бренды Сефора привезет к нам, пока не разглашается. Но мы все же составили свой личный топ средств — бестселлеров сети, за которыми постоянно охотились в поездках и даже закупались впрок.

Румяна NARS Orgasm

Румяна с недвусмысленным названием и самым популярным в этом сезоне оттенком — розовым с мелким золотистым шиммером. Многие производители пытались создать их аналог, но, если честно, попасть в десятку пока не удалось никому.

Кстати, в Sephora эти румяна нередко представлены в мини-формате — удобно для путешествий и лояльно для кошелька.





Палетки Naked от Urban Decay

При сегодняшнем разнообразии палетками от UD уже вряд ли кого-то удивишь. И все же они остаются одними из лучших на бьюти-рынке.

Кстати, недавно линейка пополнилась новинкой — Naked Reloaded. Кто знает, может, и она до нас доберется?





Тональный крем в 40 оттенках от Fenty Beauty

Недавно мы рассказывали о собственном бренде певицы Рианы — Fenty Beauty, который пока недоступен для жителей Беларуси. Что ж, Sephora может это исправить! И привезти к нам хотя бы хотя бы нашумевший тон Pro Filt’r, за которым пока разве что в Польшу ехать.





Средства для бровей от Anastasia Beverly Hills

Фавориты блогеров, визажистов и простых смертных — помадки и карандаши от Анастасии Суаре. Не то чтобы это лучшие в мире продукты для бровей, но за правильные оттенки их стоит любить. И купить.









Матовые помады Sephora

И, конечно, как обойти вниманием домашний бренд Сефоры — особенно когда там такие классные (и недорогие) помады! Их Cream lip stain есть практически в каждой косметичке. Нам вот особенно полюбились насыщенный красный Always red, повседневный Marvellous mauve и экстравагантный Pink frosting. А вам?



Marvellous mauve, оттенок 14