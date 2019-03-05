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Для многодетных семей хотят ввести новые льготы при строительстве жилья

06.03.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
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Для многодетных семей хотят ввести дополнительную материальную поддержку для строительства жилья. При этом вопрос о пересмотре пакета детских пособий находится в стадии проработки и будет решен в течение 2019 года. Об этом сообщила заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Марина Артеменко.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Марины Артеменко, о том, какие именно изменения планируется внести в систему поддержки семьи в Беларуси, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с активистками Белорусской ассоциации многодетных родителей в Минске 4 марта.

В ходе встречи, отметили в пресс-службе ведомства, министр сообщила о необходимости рассмотрения мер материальной поддержки государством многодетных семей, касающихся оплаты строительства большего метража жилья, передает БелаПАН. Костевич пояснила, что многие семьи-очередники отказываются от строительства, особенно в регионах, из-за финансовых проблем. По закону при наличии в семье троих детей государство покрывает 75% стоимости нового жилья, четверых и более — 100%, однако из расчета не более 20 квадратных метров на одного человека. «Часто же семьям предлагают жилье с большим количеством „квадратов“, и за эти лишние метры приходится доплачивать», — сказала она.

Власти также намерены за ближайшие 2 года значительно сократить число многодетных семей, которые стоят в очереди на жилье, рассказала ранее FINANCE.TUT.BY Татьяна Кравченко. По ее словам, сейчас в целом по стране около 26−27 тысяч таких очередников.

— Сейчас немного приостановилось выделение льготного жилья семьям. По указу президента семья в течение года, как ее поставили на учет на жилье, должна получить жилье. Сейчас образовалась очередь, как бы ни исполнялся указ президента. Принято решение, чтобы в течение 2019 и 2020 годов очередь уменьшилась, подогнать ее, — рассказывает Татьяна Кравченко.

Еще одно из предлагаемых изменений для семей с детьми — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4 детей, рассказала ранее Татьяна Кравченко. На этой неделе возможные изменения для семей обсуждались на встрече представителей общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» с министром труда Ириной Костевич.

Сейчас многодетные мамы с 4 детьми рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную.

Власти также предлагают пересмотреть схему назначения пенсий за особые заслуги перед республикой. Сейчас рассчитывать на такую пенсию могут только многодетные, которые воспитали как минимум 9 детей.

В перспективе такие выплаты смогут получать матери 7 детей (при самом оптимистичном сценарии — даже 5), отмечает Татьяна Кравченко.

Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить до 2024-го. Власти также намерены модернизировать программу семейного капитала. Одно из изменений, которые могут принять, — разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком трехлетнего возраста.

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Теги: Минск
 
 
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При этом вопрос о пересмотре пакета детских пособий находится в стадии проработки и будет решен в течение 2019 года.
 
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