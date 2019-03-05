Главные фавориты чемпионата мира по биатлону и шансы белорусов в Эстерсунде

Накануне главного биатлонного старта сезона SPORT.TUT.BY приводит пять причин, почему трансляции из Эстерсунда лучше не пропускать, а фаворитов — изучить заранее.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У наших есть шансы

Что может быть увлекательнее и азартнее, чем болеть у телевизора за своих спортсменов? Конечно, проще записаться в фанаты братьев Бё или остаться верными многолетнему королю Фуркаду, но ведь и у наших есть шансы.

Женскую сборную Беларуси представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Мужчины будут сражаться силами Сергея Бочарникова, Романа Елетнова, Владимира Чепелина, Антона Смольского и двух резервистов — Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О том, в каких кондициях белорусские спортсмены подходят к главному старту сезона, логичнее всего судить по домашнему чемпионату Европы. Именно там тренеры проверили на прочность и точность топовых белорусских гонщиков и сформировали итоговый состав на мир.

Очевидно, что главным белорусским козырем в Эстерсунде будет Ирина Кривко. Олимпийская чемпионка ни разу за сезон не поднималась на пьедестал Кубка мира, зато взяла две медали на Европе и удержалась в десятке тотала, несмотря на пропуск североамериканских этапов. Сама Ирина осторожничает с прогнозами на ЧМ из-за перенесенной в феврале простуды. Спортсменка отмечает, что не чувствует тех скоростей, которые показывала на старте сезона. Хочется надеяться, что резерв у нее есть, просто Кривко на всякий случай перестраховывается и не говорит «гоп» раньше времени.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для второго номера сборной Динары Алимбековой чемпионат в Эстерсунде станет дебютным взрослым миром в карьере (да-да, не удивляйтесь: на Олимпиаду она съездила раньше, чем на ЧМ). Исходя из результатов текущего сезона Динаре сложно будет бороться за личные награды, а вот медаль в эстафете при идеальном собственном выступлении и проблемах у соперниц нашим спортсменкам светит.

Мужчины, если и смогут бороться за места в топ-6, то, скорее всего, тоже в рамках эстафеты, причем смешанной (это мы видели в Раубичах). Правда, не стоит забывать, что чемпионат Европы по уровню участников сильно уступает мировому первенству.

На индивидуальные успехи белорусских парней рассчитывать сложно: несмотря на впечатляющую скорость того же Елетнова, совместить отменный ход с точной работой на рубеже получается крайне редко.

Фуркад готов к камбэку

Французский гонщик в этом сезоне заметно сдал. Мартен плетется лишь на шестом месте в общем зачете и отстает от молодого и амбициозного Йоханнеса Бё почти на 400 очков. Понятно, что шансы на главную награду сезона Фуркад давно упустил. Но это не мешает французу рассчитывать на успех на чемпионате мира. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса не раз показывал, как он умеет подводиться к главным стартам. Вот и сейчас Мартен пропустил два этапа Кубка мира — в Канаде и США — с прицелом на эстерсундский мир.

Как прошла подготовка, покажут гонки. Но Фуркад уже рвется в бой, заполняет ленту в инстаграме фотографиями, демонстрирующими его зверский аппетит, и готовится стартовать в первой же дисциплине — смешанной эстафете.

А Бё не планирует уступать

Хоть первой позиции Йоханнеса в тотале уже ничто не угрожает, рыжеволосый норвежец собирается бежать на чемпионате все гонки. Понимаете, не просто подвестись в топовой форме к конкретным дистанциям, а претендовать на высшие награды в семи гонках из семи возможных!



Источник: vk.com/belarusbiathlon , Денис Костюченко

— На прошлых чемпионатах я без проблем бежал шесть дистанций и часто становился лучше именно к концу турнира. То есть мое тело хорошо переносит нагрузки, и я могу справиться с этим, — спокойно пояснил свои аппетиты Бё-младший.

А ведь с участием Йоханнеса шансы и без того сильных норвежцев в эстафетах удваиваются. Впрочем, есть как минимум пара-тройка сборных и индивидуально сильных спортсменов типа Логинова, Дестье, Эдера, Хофера, Самуэльссона, Фийона Майе и того же Фуркада, у которых другие (не менее амбициозные) планы на этот турнир.

Итальянские красотки сразятся со старой гвардией

В отличие от мужского биатлона, в женском интрига — кто станет обладательницей главного трофея сезона — все еще жива. Основные претендентки Вирер и Виттоцци — по совместительству и главные красотки этого вида спорта. На данный момент в их заочной дуэли с небольшим отрывом побеждает молодость: в тотале Лиза выигрывает у Дороти семь баллов.

Очевидно, что такой гандикап никому и ничего не гарантирует. Следом на пятки наступают норвежка Марте Олсбю Ройселанд и представительницы старой гвардии — Макарайнен и Кузьмина. Дарья Домрачева, кстати, прогнозирует , что гонщицы ее поколения на предстоящем мире будут «серьезно бороться за победу». А ведь к медалям мира грозно подбирается и Лаура Дальмайер, которая традиционно выстреливает редко, но метко.

Сборная России будет бороться за медали (или все-таки разбираться с проблемами в своем биатлоне?)

Россияне сформировали состав на мир, отталкиваясь от результатов чемпионата Европы в Раубичах, итогового сбора в Санкт-Петербурге, Кубка IBU и даже Универсиады, которая в эти дни гремит в Красноярске.

Заявка получилась следующей: Логинов, Гараничев, Елисеев, Малышко, Поварницын, Поршнев и Латыпов у мужчин и Юрлова-Перхт, Миронова, Павлова, Старых, Морозова, Кайшева и Куклина у женщин. За бортом остались хорошо известные болельщикам Максим Цветков и Антон Бабиков, а также Виктория Сливко и Маргарита Васильева.



Светлана Миронова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По Васильевой вопрос, кстати, решался до последнего. Напомним, 27-летняя дебютантка Кубка мира пропустила три допинг-теста за год и этим самым серьезно нарушила правила WADA. По регламенту, два пропуска — это крайняя черта, а дальше — уже санкции и возможная дисквалификация. Спортсменка написала объяснительную, в которой просила понять и простить, ссылаясь на отсутствие опыта работы «с такой сложной системой, как АДАМС». По информации ТАСС , независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) не приняло объяснений биатлонистки. Так что чемпионат мира россиянка пропустит. Далее дело будет передано в IBU, который может дисквалифицировать Васильеву на срок от года до двух.

Впрочем, это не единственный курьезный случай, которым за последние недели удивил российский биатлон. Помните опоздание Гараничева на старт пасьюта в США? А разные версии неучастия Логинова в чемпионате Европы, несмотря на приезд спортсмена в Беларусь? Тогда СБР перекладывал вину на тренеров, тренеры отмахивались формулировками в духе: «Мы виноваты? Да это ж надо быть совсем долбанутыми…», спортсмены чаще всего отмалчивались.

И пока главный тренер сборной Анатолий Хованцев говорит о том, что Россия едет на ЧМ за медалями, возникает вопрос: есть порядок ли внутри своей сборной, чтобы бороться с остальными?

Эстерсунд, Швеция

7 марта — 17 марта

7 марта — смешанная эстафета

9 марта — спринт (женщины)

9 марта — спринт (мужчины)

10 марта — гонка преследования (женщины)

10 марта — гонка преследования (мужчины)

12 марта — индивидуальная гонка (женщины)

13 марта — индивидуальная гонка (мужчины)

14 марта — супермикст

16 марта — эстафета (женщины)

16 марта — эстафета (мужчины)

17 марта — масс-старт (женщины)

17 марта — масс-старт (мужчины)