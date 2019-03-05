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Более семи миллионов тонн молока произведено в Беларуси за 2018 год

06.03.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Более семи миллионов тонн молока произведено в Беларуси за 2018 год

Согласно данным Национального статистического комитета, в Беларуси за 2018 год произведено 7,345 млн тонн молока.

На 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, 2,8 млн голов свиней, 51,2 млн голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2018 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1728,7 тыс. тонн. Из общего объема реализации почти 40% приходилось на реализацию птицы. Крупного рогатого скота реализовано 31,4%, свиней – 28,7%

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, в Беларуси за 2018 год произведено 7,345 млн тонн молока.
 
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