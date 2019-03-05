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ЕС успешно вышел из миграционного кризиса - Еврокомиссия

06.03.2019 17:56 — Разное | Интерфакс  
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Еврокомиссия (ЕК) в рамках подготовки к саммиту ЕС 21-22 марта в среду подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за последние четыре года и определила меры, которые еще нужно принять из-за миграционного кризиса, сообщил член ЕК по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия (мигрантов - ИФ) отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне, и в сотрудничестве с нашими партнерами мы работаем над обеспечением законных путей въезда (в ЕС - ИФ), одновременно увеличивая масштаб возвращения (незаконно въехавших - ИФ)", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

"В будущем важно продолжать наш общий подход, но также добиться результата от проходящей реформы предоставления убежища в ЕС. Кроме того, необходимо в приоритетном порядке реализовать временные соглашения относительно высадки на берег (спасенных или задержанных в море мигрантов - ИФ)", - отметил Д.Аврамопулос.

В ЕК считают, что перед лицом самого серьезного после Второй мировой войны миграционного кризиса ЕС удалось осуществить "радикальные изменения" в сфере управления миграционными потоками и защиты границ. В материалах ЕК указывается, что ЕС предоставил защиту и поддержку миллионам людей, спас множество жизней, ликвидировал сети незаконных перевозчиков и сократил число незаконно прибывающих в Европу до самого низкого за пять лет уровня.

Вместе с тем, в Брюсселе отмечают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики ЕС, с учетом "постоянно меняющегося геополитического контекста и регулярного усиления миграционного давления в мировом масштабе".

"За три года число прибывающих (в ЕС мигрантов - ИФ) не переставало снижаться, и нынешний уровень составляет лишь 10% от рекордного уровня, достигнутого в 2015 году. В 2018 году было отмечено около 150 тыс. незаконных пересечений границы ЕC. Тем не менее, тот факт, что число незаконных прибытий снизилось, никоим образом не является гарантией на будущее ввиду возможного продолжения миграционного давления. Поэтому необходимо принять глобальный подход к управлению миграцией и защите границ", - делает вывод ЕК.

ЕК также опубликовала перечень необходимых срочных мер в области миграции.

В них, в частности, входит увеличение помощи Марокко на западном средиземноморском маршруте. В западном Средиземноморье также необходимы меры по улучшению управления миграционной ситуацией в том, что касается возврата мигрантов домой, рассмотрения прошений об убежище и обеспечения достойных условий размещения мигрантов.

На центральном средиземноморском маршруте предлагается улучшить тяжелые условия приема и размещения мигрантов в Ливии и содействовать их добровольному возвращению домой.

В ЕК также подчеркивают важность выполнения временных соглашений о высадке на берег, которые обеспечили бы "более систематический и лучше скоординированный европейский подход" к проблеме найденных в море мигрантов до завершения реформы Дублинских правил предоставления убежища.

 
 
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Еврокомиссия (ЕК) в рамках подготовки к саммиту ЕС 21-22 марта в среду подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за последние четыре года и...
 
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