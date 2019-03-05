Порошенко одобрил допуск иностранных военных на Украину на шесть учений в 2019 году

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 года для участия во многонациональных учениях.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий законопроект, принятый Радой 26 февраля и пописанный спикером парламента 1 марта сего года, возвращен с подписью главы украинского государства 6 марта.

Закон предусматривает согласие на допуск на Украину иностранных подразделений для участия в шести учениях, два из которых являются украинско-американскими, одно - украинско-британским, одно - украинско-румынским и еще два - многонациональными.