Беларусь и Россия тестируют механизмы обмена информацией о гражданах, выезд которых в третьи страны временно органичен, сообщила пресс-служба МВД в среду.

В ведомстве напомнили, что ранее Минск и Москва заключили ряд межправительственных соглашений, позволяющих исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны лиц, чье право на это временно ограничено.

"Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны. В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия", - приводятся в сообщении МВД слова начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна.

Он отметил, что до сих пор прозрачность российско-белорусской границы позволяла отдельным гражданам Беларуси, чье право на выезд было временно ограничено, беспрепятственно выезжать в третьи страны через территорию соседнего государства. По словам А.Бегуна, в ближайшее время эта лазейка будет устранена.

Право гражданина Беларуси на выезд из страны может быть временно ограничено в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Речь, в частности, идет о гражданах, не исполняющих без уважительных причин имущественные, налоговые и иные обязательства, уклоняющихся от призыва на воинскую службу, являющихся должниками по делу о банкротстве, подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу.

Возможность проверить информацию об ограничениях на выезд из страны предусмотрена в новой версии сайта МВД Беларуси. Для этого необходимо пройти процедуру соответствующей регистрации в личном кабинете.