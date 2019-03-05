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Александр Богданович: «Студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает»
Новости Беларуси. В июне 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4000 спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта по 24 дисциплинам.
На первом мультифоруме в Баку белорусы завоевали 43 награды, 10 из которых – золотые. Исполнителем одной из них является гребец каноэ Александр Богданович. А еще он чемпион Олимпиады в Пекине 2008-го, серебряный призер ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, чемпион и призер мира и Европы, и, наконец, звездный посол II Европейских игр.
Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая встретилась с Александром Богдановичем. В ходе беседы он в том числе рассказал, почему важно уделять внимание студенческому спорту.
Александр Богданович:
Ведь мы видим сейчас, как поднимается престиж международного студенческого спорта, FISU как активно работает, Россия на каком уровне проводит Универсиады. То есть это второе по массовости, по значимости после Олимпийских игр мероприятие.
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Новости Беларуси. В июне 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4000 спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта по 24 дисциплинам. На первом...
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