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Александр Богданович: «Студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает»

06.03.2019 18:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В июне 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4000 спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта по 24 дисциплинам.

На первом мультифоруме в Баку белорусы завоевали 43 награды, 10 из которых – золотые. Исполнителем одной из них является гребец каноэ  Александр Богданович. А еще он чемпион Олимпиады в Пекине 2008-го, серебряный призер ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, чемпион и призер мира и Европы, и, наконец, звездный посол II Европейских игр.

Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая встретилась с Александром Богдановичем. В ходе беседы он в том числе рассказал, почему важно уделять внимание студенческому спорту.

Александр Богданович: «Студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает»

Александр Богданович:
Сейчас я вижу, что студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает. Что меня волнует – это проведение соревнований качественно. Это судейский корпус должен быть, это вернуть звания спортивные (чтобы вернули мастера спорта на Универсиаде). Мы же не можем заставить студентов быть профессиональными спортсменами. Он может заниматься просто спортом для себя и тоже хотеть выполнить классификационный свой норматив и быть мастером спорта в своем виде.

Ведь мы видим сейчас, как поднимается престиж международного студенческого спорта, FISU как активно работает, Россия на каком уровне проводит Универсиады. То есть это второе по массовости, по значимости после Олимпийских игр мероприятие.

Экспертное мнение Александра Богдановича по другим темам смотрите в программе «Неделя спорта» 10 марта в эфире СТВ.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В июне 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4000 спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта по 24 дисциплинам. На первом...
 
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