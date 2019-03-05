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После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует Максим Ковтун
Новости России. 6 марта на Универсиаде-2019 в Красноярске прошла короткая программа мужского одиночного катания. Её лидером стал действующий чемпион России Максим Ковтун.
Фигурист исполнил впечатляющий каскад четверного сальхова и тройного тулупа, но едва не упал с тройного акселя. Несмотря на помарку, Ковтун набрал 91,74 балла, что позволило ему занять промежуточное первое место.
На втором месте оказался итальянец Маттео Риццо, который взял
Третье промежуточное место за Андреем Лазукиным. Фигурист также известен в качестве бойфренда
Взявший серебро на ЧЕ в Минске Александр Самарин занял шестое место с 82,41 баллами. Как
«Я сюда приехал не кого-то обыгрывать, а сделать заявленный контент. Многое не получилось, но я готовлю себя к чемпионату мира», – пояснил Александр.
Произвольная программа, по итогам которой определится тройка победителей, пройдёт 7 марта.
Зимой 2019 года в Минске состоялся ЧЕ по фигурному катанию.
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Новости России. 6 марта на Универсиаде-2019 в Красноярске прошла короткая программа мужского одиночного катания. Её лидером стал действующий чемпион России Максим...
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