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Видео стремительной погони из Англии. Остановить удирающего водителя смогли только грузовики

06.03.2019 18:20 — Разное | Tut.by  
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В Англии полицейский регистратор снял стремительную погоню. 22-летний водитель попытался удрать от полицейских на автомобиле, находящемся в розыске. Догнать его оказалось непросто: парень старался скрыться в небольших городках, развивал высокую скорость (до 150 км/ч) и постоянно выезжал на встречку. Чудом никто не пострадал. Как смельчака все-таки удалось остановить — смотрите в видео (спойлер: грузовики помогли).

 
 
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