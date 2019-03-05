В Англии полицейский регистратор снял стремительную погоню. 22-летний водитель попытался удрать от полицейских на автомобиле, находящемся в розыске. Догнать его оказалось непросто: парень старался скрыться в небольших городках, развивал высокую скорость (до 150 км/ч) и постоянно выезжал на встречку. Чудом никто не пострадал. Как смельчака все-таки удалось остановить — смотрите в видео (спойлер: грузовики помогли).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видео стремительной погони из Англии. Остановить удирающего водителя смогли только грузовики Смелость водителя впечатляет!