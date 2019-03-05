Итоги конкурса «Милые мои женщины!»

Фотоконкурс под таким названием ровно за месяц до Женского дня объявила районная газета «Калінкавіцкія навіны». Условия проведения конкурса и конкурсные фотографии были размещены на сайте газеты, а также в соцсетях.
Признаться, мы ждали большей активности от наших читателей. Однако в конкурсе поучаствовали всего лишь девять авторов. Но и этого количества фотографий оказалось достаточно, чтобы между членами жюри (а в его состав мы включили мужскую часть коллектива редакции) разгорелся спор.
Впрочем, это и естественно. Не зря же говорят: на вкус и цвет товарищей нет. И тогда мы начали выставлять баллы каждому фотоснимку.
При этом учитывались также художественная выразительность снимков и их техническое качество, а также соответствие тематике конкурса.
И когда подсчитали выставленные баллы, оказалось, что с солидным отрывом вперед вышел Александр Булавко.
Все мечтают о такой жене, ради которой хочется жить и горы сворачивать, о такой, которая была бы и музой, и другом, и истинной леди. Все мечтают о такой супруге, которая всегда будет делить с мужем и радости, и грусть, которая будет любить не за успехи, а за то, каков человек на самом деле. Все мечтают о такой жене – а у меня она есть! Люблю тебя, дорогая Танюша! Ты не возражаешь, когда я включаю футбол вместо сериала. Ты не сердишься, когда я в выходные уезжаю на рыбалку. И только ты могла подарить мне такую очаровательную дочку! Ты моё сокровище, моя любимая жена и самая прекрасная женщина на планете, я тебя очень сильно люблю!