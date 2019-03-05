ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги конкурса «Милые мои женщины!»

06.03.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Итоги конкурса «Милые мои женщины!»

Фотоконкурс под таким названием ровно за месяц до Женского дня объявила районная газета «Калінкавіцкія навіны». Условия проведения конкурса и конкурсные фотографии были размещены на сайте газеты, а также в соцсетях.

Признаться, мы ждали большей активности от наших читателей. Однако в конкурсе поучаствовали всего лишь девять авторов. Но и этого количества фотографий оказалось достаточно, чтобы между членами жюри (а в его состав мы включили мужскую часть коллектива редакции) разгорелся спор.

Впрочем, это и естественно. Не зря же говорят: на вкус и цвет товарищей нет. И тогда мы начали выставлять баллы каждому фотоснимку.

При этом учитывались также художественная выразительность снимков и их техническое качество, а также соответствие тематике конкурса.

И когда подсчитали выставленные баллы, оказалось, что с солидным отрывом вперед вышел Александр Булавко.

Итоги конкурса «Милые мои женщины!»

Все мечтают о такой жене, ради которой хочется жить и горы сворачивать, о такой, которая была бы и музой, и другом, и истинной леди. Все мечтают о такой супруге, которая всегда будет делить с мужем и радости, и грусть, которая будет любить не за успехи, а за то, каков человек на самом деле. Все мечтают о такой жене – а у меня она есть! Люблю тебя, дорогая Танюша! Ты не возражаешь, когда я включаю футбол вместо сериала. Ты не сердишься, когда я в выходные уезжаю на рыбалку. И только ты могла подарить мне такую очаровательную дочку! Ты моё сокровище, моя любимая жена и самая прекрасная женщина на планете, я тебя очень сильно люблю!

Вторым стал Владислав.


Итоги конкурса «Милые мои женщины!»

Наша мама лучше всех

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотоконкурс под таким названием ровно за месяц до Женского дня объявила районная газета «Калінкавіцкія навіны». Условия проведения конкурса и конкурсные
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео стремительной погони из Англии. Остановить удирающего водителя смогли только грузовики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика