Итоги конкурса «Милые мои женщины!»





Фотоконкурс под таким названием ровно за месяц до Женского дня объявила районная газета «Калінкавіцкія навіны». Условия проведения конкурса и конкурсные фотографии были размещены на сайте газеты, а также в соцсетях.

Признаться, мы ждали большей активности от наших читателей. Однако в конкурсе поучаствовали всего лишь девять авторов. Но и этого количества фотографий оказалось достаточно, чтобы между членами жюри (а в его состав мы включили мужскую часть коллектива редакции) разгорелся спор.

Впрочем, это и естественно. Не зря же говорят: на вкус и цвет товарищей нет. И тогда мы начали выставлять баллы каждому фотоснимку.

При этом учитывались также художественная выразительность снимков и их техническое качество, а также соответствие тематике конкурса.

И когда подсчитали выставленные баллы, оказалось, что с солидным отрывом вперед вышел Александр Булавко.

Вторым стал Владислав.