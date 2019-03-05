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Мясникович порекомендовал диверсифицировать производство на Жабинковском сахарном заводе
06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Жабинковскому сахарному заводу следует диверсифицировать производственную деятельность новыми направлениями. Такое мнение высказал сегодня на совместном заседании Брестского областного Совета депутатов и облисполкома председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Брестской области Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Устойчивая экономика может быть при многопрофильной деятельности. Тогда уменьшаются риски. Жабинковский сахарный завод отстает по ассортименту, номенклатуре от своих коллег в Минской, Гродненской областях. Где кондитерские изделия, различного рода конфитюры, добавки и другая продукция? Сегодня этот рынок очень сложный. В первую очередь это связано с тем, что идет активное производство тростникового сахара. Поэтому надо диверсифицировать производственную деятельность, выпускать продукцию, в основе которой находится сахар, а не просто мешками его грузить", - считает Михаил Мясникович.
Председатель облисполкома Анатолий Лис поддержал спикера и поручил руководству Жабинковского района совместно с дирекцией предприятия разработать программу развития с учетом нового направления.
На заседании был рассмотрен отчет облисполкома о выполнении прогноза социально-экономического развития региона за прошлый год и задачи на 2019-й. В частности, были отмечены положительные тенденции в промышленном комплексе. За три года пятилетки совокупный прирост промышленности превысил 15%. Значительный рост обеспечили Барановичи, Барановичский, Березовский, Дрогичинский и Малоритский районы. Снижение объемов промышленного производства произошло в
"По итогам 2018 года обеспечен рост объемов производства в трех из четырех секций промышленности. Следует отметить значительные темпы роста по основной номенклатуре производимой продукции. Как результат, индекс физического объема по области сложился на уровне 104,8%", - отметил Анатолий Лис.
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Несмотря на принимаемые меры по модернизации и техперевооружению, области не удалось достичь запланированного уровня по отгрузке инновационной продукции. Ее удельный вес в общем объеме составил 3,8%, при среднем республиканском - 18,6%. Усилить работу в данном направлении должны все без исключения гор- и райисполкомы. "Инновационная деятельность названа приоритетом текущей пятилетки. Это одно из главных направлений, и здесь прямые иностранные инвестиции тоже должны сыграть существенную роль. Безусловно, драйвером экономики является промышленность. Поэтому надо больше обратить внимания на промышленный сектор и его развитие", - заключил уполномоченный Президента по Брестской области.
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Жабинковскому сахарному заводу следует диверсифицировать производственную деятельность новыми направлениями. Такое мнение высказал сегодня на совместном...
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