Мясникович порекомендовал диверсифицировать производство на Жабинковском сахарном заводе

Жабинковскому сахарному заводу следует диверсифицировать производственную деятельность новыми направлениями. Такое мнение высказал сегодня на совместном заседании Брестского областного Совета депутатов и облисполкома председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Брестской области Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Устойчивая экономика может быть при многопрофильной деятельности. Тогда уменьшаются риски. Жабинковский сахарный завод отстает по ассортименту, номенклатуре от своих коллег в Минской, Гродненской областях. Где кондитерские изделия, различного рода конфитюры, добавки и другая продукция? Сегодня этот рынок очень сложный. В первую очередь это связано с тем, что идет активное производство тростникового сахара. Поэтому надо диверсифицировать производственную деятельность, выпускать продукцию, в основе которой находится сахар, а не просто мешками его грузить", - считает Михаил Мясникович.

Председатель облисполкома Анатолий Лис поддержал спикера и поручил руководству Жабинковского района совместно с дирекцией предприятия разработать программу развития с учетом нового направления.

На заседании был рассмотрен отчет облисполкома о выполнении прогноза социально-экономического развития региона за прошлый год и задачи на 2019-й. В частности, были отмечены положительные тенденции в промышленном комплексе. За три года пятилетки совокупный прирост промышленности превысил 15%. Значительный рост обеспечили Барановичи, Барановичский, Березовский, Дрогичинский и Малоритский районы. Снижение объемов промышленного производства произошло в Ганцевичском , Жабинковском, Пружанском районах.

"По итогам 2018 года обеспечен рост объемов производства в трех из четырех секций промышленности. Следует отметить значительные темпы роста по основной номенклатуре производимой продукции. Как результат, индекс физического объема по области сложился на уровне 104,8%", - отметил Анатолий Лис.



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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Несмотря на принимаемые меры по модернизации и техперевооружению, области не удалось достичь запланированного уровня по отгрузке инновационной продукции. Ее удельный вес в общем объеме составил 3,8%, при среднем республиканском - 18,6%. Усилить работу в данном направлении должны все без исключения гор- и райисполкомы. "Инновационная деятельность названа приоритетом текущей пятилетки. Это одно из главных направлений, и здесь прямые иностранные инвестиции тоже должны сыграть существенную роль. Безусловно, драйвером экономики является промышленность. Поэтому надо больше обратить внимания на промышленный сектор и его развитие", - заключил уполномоченный Президента по Брестской области.