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Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия в школах Бреста
06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Безопасность детей на дороге - задача номер один для Госавтоинспекции и учреждений образования, ведь только скоординированная образовательно-профилактическая деятельность двух ведомств оказывает наиболее положительное воздействие на ребят и их поведение на дороге.
Сегодня в рамках республиканской профилактической акции "Берегите детей!" сотрудники
Важное место в беседе занял вопрос использования световозвращающих элементом и жилетов повышенной видимости при движении в школу и обратно в темное время суток.
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Безопасность детей на дороге - задача номер один для Госавтоинспекции и учреждений образования, ведь только скоординированная образовательно-профилактическая...
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