Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия в школах Бреста

Безопасность детей на дороге - задача номер один для Госавтоинспекции и учреждений образования, ведь только скоординированная образовательно-профилактическая деятельность двух ведомств оказывает наиболее положительное воздействие на ребят и их поведение на дороге.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64090.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сегодня в рамках республиканской профилактической акции "Берегите детей!" сотрудники ГАИ посетили учреждения образования и провели с учащимися тематические беседы о важности соблюдения Правил дорожного движения такими как: дети-пешеходы, дети-велосипедисты и дети-пассажиры. Ребята решали ситуационные задачи и демонстрировали знания Правил дорожного движения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64090.php

Читать полностью в источнике с фото:





Важное место в беседе занял вопрос использования световозвращающих элементом и жилетов повышенной видимости при движении в школу и обратно в темное время суток.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64090.php

Читать полностью в источнике с фото:







Инспекторы рассказали детям как и почему важно быть видимым в темноте, и какую роль в этом играют фликеры и жилеты.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64090.php

Читать полностью в источнике с фото:





В конце встречи каждый ребенок получил подарок от сотрудников ГАИ .