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Жёсткое задержание в Кобрине попало на фото очевидца

06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент имел место сегодня, 6 марта 2019 года в городе Кобрин Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64089.php

Жёсткое задержание в Кобрине попало на фото очевидца

По информации очевидцев, на перекрёстке сотрудники ОМОН разбили стекло у легковушки, "достали" из неё водителя, положили лицом на асфальт, надели наручники, всё как в боевиках. Затем задержанного увезли на микроавтобусе.

По случайному совпадению, примерно в это же время СМИ сообщили о задержании серийного вора, и тоже в Кобрине. Впрочем, связаны или нет данные случаи, нам неизвестно. Один из очевидцев написал в социальных сетях, что узнал в мужчине торговца фруктами.

Некоторое время движение на участке улицы, где всё произошло, было ограничено.

 
 
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  Инцидент имел место сегодня, 6 марта 2019 года в городе Кобрин Брестской области. По информации очевидцев, на перекрёстке сотрудники ОМОН разбили стекло у...
 
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