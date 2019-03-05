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Жёсткое задержание в Кобрине попало на фото очевидца
06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент имел место сегодня, 6 марта 2019 года в городе Кобрин Брестской области.
По информации очевидцев, на перекрёстке сотрудники ОМОН разбили стекло у легковушки, "достали" из неё водителя, положили лицом на асфальт, надели наручники, всё как в боевиках. Затем задержанного увезли на микроавтобусе.
По случайному совпадению, примерно в это же время СМИ сообщили
Некоторое время движение на участке улицы, где всё произошло, было ограничено.
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Инцидент имел место сегодня, 6 марта 2019 года в городе Кобрин Брестской области. По информации очевидцев, на перекрёстке сотрудники ОМОН разбили стекло у...
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