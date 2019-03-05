Жёсткое задержание в Кобрине попало на фото очевидца

Инцидент имел место сегодня, 6 марта 2019 года в городе Кобрин Брестской области.



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По информации очевидцев, на перекрёстке сотрудники ОМОН разбили стекло у легковушки, "достали" из неё водителя, положили лицом на асфальт, надели наручники, всё как в боевиках. Затем задержанного увезли на микроавтобусе.

По случайному совпадению, примерно в это же время СМИ сообщили о задержании серийного вора , и тоже в Кобрине. Впрочем, связаны или нет данные случаи, нам неизвестно. Один из очевидцев написал в социальных сетях, что узнал в мужчине торговца фруктами.

Некоторое время движение на участке улицы, где всё произошло, было ограничено.