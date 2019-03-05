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Физкультурно-оздоровительный праздник состоялся в ГУО «Средняя школа № 29 г.Бреста»
06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Уже стало доброй традицией в ГУО «Средняя школа № 29 г.Бреста» проводить физкультурно-оздоровительные праздники, посвященные Дню защитников Отечества и Международному женскому дню. Исключением не стал и этот год.
05 марта 2019 в спортивном зале собрались команды учащихся 10,11 классов и учителей. Конкурсы были подготовлены и проведены учителем физической культуры и здоровья Бобровой С.Я. С большим азартом и увлечением учащиеся (юноши) и учителя (мужчины) собирали и разбирали магазины к автомату.
Женская половина команд приняла участие в конкурсе «Многорукая богиня», в котором старшеклассницы попробовали себя в роли замечательных хозяек, а учителя-женщины показали свой профессионализм. Девушки попробовали себя в выполнении мужской работы (забивание гвоздей), а мужчины умело чистили картофель.
Особенно интересно прошел конкурс «Гранатомётчики».
Коли нету автомата – не беда,
в руках – граната!
Если каждый попадет –
враг до Бреста не дойдет…
Проверку знаний на оказание первой медицинской помощи прошли участники в «Медсанбате!». Полоса препятствий – стала финалом физкультурно-оздоровительного праздника.
Молодость и сила учащихся уступила опытности и зрелости сборной учителей.
Гнуда Жанна Николаевна, учитель белорусского языка и литературы
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