Белорусы, которым запрещен выезд за границу, не смогут отправляться в третьи страны через Россию

Белорусы, которым временно запрещен выезд за границу, не смогут отправляться в третьи страны через России, сообщают в МВД. В ведомстве поясняют, что до сих пор некоторые белорусы пользовались прозрачностью российско-белорусской, чтобы выехать за рубеж. Однако в ближайшее время «эта лазейка будет устранена».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В МВД поясняют, что Беларусь и Россия заключили межправительственные соглашения, которые исключают возможность беспрепятственного выезда в третьи страны всех лиц, чье право на выезд временно ограничено.

— Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. — В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги по налогам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемыми по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.

Напомним, МВД в тестовом режиме запустило новый сайт , на котором можно увидеть, есть ли непогашенные штрафы ГАИ, не запрещен ли выезд за границу и разрешен ли въезд в Беларусь.

Раньше информацию о запрете на выезд из страны можно было получить лишь при личном обращении в районное ОГиМ. Теперь достаточно зарегистрироваться на сайте МВД — нужно ввести паспортные данные, в том числе личный номер, мобильный телефон, адрес электронной почты.

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