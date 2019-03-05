На Речицком проспекте из-за ДТП образовался троллейбусный коллапс

Сегодня в Гомеле на Речицком проспекте из-за ДТП почти на час остановилось движение троллейбусов.

Авария произошла примерно в 15.40. В результате было парализовано движение общественного транспорта. Пока на месте ДТП разбирались сотрудники ГАИ, троллейбусы стояли.

В 16.30. движение было возобновлено, сообщили в Горэлектротранспорте.