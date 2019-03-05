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На Речицком проспекте из-за ДТП образовался троллейбусный коллапс

06.03.2019 18:39 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Гомеле на Речицком проспекте из-за ДТП почти на час остановилось движение троллейбусов.

Авария произошла примерно в 15.40. В результате было парализовано движение общественного транспорта. Пока на месте ДТП разбирались сотрудники ГАИ, троллейбусы стояли.


Открыть/скачать видео (14.27 МБ)

В 16.30. движение было возобновлено, сообщили в Горэлектротранспорте.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в Гомеле на Речицком проспекте из-за ДТП почти на час остановилось движение троллейбусов.
 
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