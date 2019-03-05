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Промышленный майнинг 2019: Где деньги?

06.03.2019 18:25 — Разное | Myfin  
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Промышленный майнинг 2019: Где деньги?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Начало 2019 года вселило надежду в инвесторов и собственников ферм по цифровому майнингу. Большой разворот курсов криптовалют относительно фиатных денег пока не случился, но оживление на рынке вдохновило многих. Появились сотни сообщений в сообществах и чатах. Стартапы пытаются нащупать путь сбора денег через проведение ICO и аналогичные инструменты международного финансового маркетинга. Трейдеры с вдохновением обсуждают возможные стратегии заработка на тихом рынке. Проснувшийся рынок, возможные фонтаны денег в 2019 году и будут главной темой TerraCrypto 14 марта.

В рамках деловой программы обсудим последние изменения и тенденции развития майнинговой отрасли, ее рентабельность в 2019-2020 году.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Второй международный форум по майнингу криптовалют TerraCrypto состоится в Москве 14 марта 2019.
 
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