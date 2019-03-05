

МТБанк первым расширяет возможности P2P-переводов

Сервисы p2p-переводов можно двумя словами описать как инструмент для перевода денежных средств онлайн от одного человека к другому. Сегодня самым распространенным способом перевода стали переводы по номеру банковской карты на отдельных интернет-сервисах и в мобильных приложениях.

По данным Всемирного банка, в 2018 году объем международных денежных переводов по всему миру достиг почти 689 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Ожидается, что в 2019 году в сегменте p2p-переводов количество пользователей составит 144,6 миллиона человек, а общая сумма транзакций в сегменте составит 83 362 миллионов долларов США. Общий рынок денежных переводов к 2020 году вырастет до 747 миллиардов долларов США.