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МТБанк первым расширяет возможности P2P-переводов
Сервисы p2p-переводов можно двумя словами описать как инструмент для перевода денежных средств онлайн от одного человека к другому. Сегодня самым распространенным способом перевода стали переводы по номеру банковской карты на отдельных интернет-сервисах и в мобильных приложениях.
По данным Всемирного банка, в 2018 году объем международных денежных переводов по всему миру достиг почти 689 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Ожидается, что в 2019 году в сегменте p2p-переводов количество пользователей составит 144,6 миллиона человек, а общая сумма транзакций в сегменте составит 83 362 миллионов долларов США. Общий рынок денежных переводов к 2020 году вырастет до 747 миллиардов долларов США.
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