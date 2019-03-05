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Белинвестбанк помогает женщинам учиться достигать своих целей в бизнесе и жизни
На подобных встречах специалисты банка и приглашенные эксперты делятся практиками и знаниями, которые могут помочь женщине в построении карьеры и собственного бизнеса, а также ее становлению как многосторонней личности.
В этот раз на пресс-завтраке выступили Лора Ункуца, начальник управления обучения и развития персонала ОАО «Белинвестбанк», карьерный коуч, и Олеся Пономаренко, психолог с 14-летним опытом работы, медиатор.
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Белинвестбанк в рамках мероприятий по поддержке женского бизнеса провел очередную встречу Кофе с экспертом .
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