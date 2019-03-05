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В Киеве прогнозируют военную угрозу сразу по трем направлениям

06.03.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Россия завершает формирование ударных соединений на границе Украины.

Виктор Муженко
Фото: Wikimedia

Об этом в среду, 6 марта, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает телеканал «Прямой».

«В современных политических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем географическим направлениям. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.

Однако, по словам генерала, у украинской армии есть стратегическое преимущество — высокая мобильность, адаптивность и автономность в сочетании с фактором родной земли.

5 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом, согласно которой главную террористическую угрозу для республики представляет Россия.

В январе ветеран украинской внешней разведки Василий Богдан заявил, что Киев не рассматривает угрозу начала войны с Россией как серьезную.


 
 
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Россия завершает формирование ударных соединений на границе Украины.
 
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