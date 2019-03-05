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Николая Дедка оштрафовали за акцию «Свободу политзаключенным»

06.03.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Анархиста Николая Дедка доставили в суд Центрального района Минска после обеда 6 марта. Его обвиняли в административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП — «участие в несанкционированном массовом мероприятии», за выход на Октябрьскую площадь 26 февраля, пишет spring96.org.



Дело рассматривала судья Виктория Шабуня.

Николай Дедок признает, что участвовал в акции «Свободу политзаключенным» 26 февраля в Минске, но не признает своей вины, так как считает закон «О массовых мероприятиях» репрессивным. Он также считает, что его действия не носили насильственного характера, однако «столько сил милиционеров было брошено на него, что это даже абсурдно».

Николай Дедок отмечает, что в ходе мероприятия сотрудники милиции проводили видеофиксацию, не было ни одного милиционера, одетого в форменное обмундирование, а сам активист другим гражданам и прохожим своими действиями не мешал. Считает свое задержание незаконным.

Кроме этого, выяснилось, что протокол опроса был составлен с нарушениями.

В итоге суд счел вину Николая Дедка доказанной и оштрафовал его на 25 базовых величин (637,5 рубля).

Также известно, что на активиста было составлено еще два протокола за выложенные в сеть фотографии с флешмоба против закона об экстремизме. Когда состоятся заседания по этим делам пока неизвестно.


 
Теги: Минск
 
 
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Анархиста Николая Дедка доставили в суд Центрального района Минска после обеда 6 марта. Его обвиняли в административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП — «участие в...
 
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