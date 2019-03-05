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Республиканская конфедерация предпринимательства анонсировала серьезное расширение деятельности

06.03.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Это должно придать новый импульс развитию белорусской экономики.

IV Неделя белорусского предпринимательства, организованная совместно с Министерством экономики, пройдет в Беларуси с 18 по 24 марта. В ее рамках пройдет более 25 различных мероприятий, среди которых ключевым станет Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика", который состоится 20 марта в Национальной библиотеке.

Как заявила директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок, по итогам 2018 года в Беларуси наблюдается отчетливый всплеск деловой активности. Причем, речь идет как о возросшем количестве регистраций новых юридических лиц и предпринимателей, так и о качественном росте малого и среднего предпринимательства. О возросшей предпринимательской инициативе говорит и тот факт, что в кредитных портфелях банков доля МСП также существенно увеличилась.

По словам Ирины Бабаченок это стало возможным благодаря декрету президента №7 "О развитии предпринимательства".

"Во всяком случае, тот основной посыл, который нес на себе декрет №7 и ряд иных нормативно-правовых актов в данном пакете, а именно, дать дополнительный толчок и динамику деловой активности - эта цель достигнута", - отметила директор Департамента по предпринимательству.

Как заявил председатель Высшего координационного совета СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" Владимир Карягин, в настоящее время конфедерация объединяет около 40 тыс. юридических лиц, среди которых есть действительно уникальные бизнесы. При этом власти также уделяют все большее внимание предпринимательству и, скорее всего, с 1 июля нынешнего года в Беларуси появится новый праздник - День предпринимателя. Соответствующий указ президента уже согласован со всеми ведомствами и ждет подписи главы государства.

Шаг вперед для белорусского бизнеса

Впрочем, праздник праздником, но работы у Конфедерации в ближайшее время существенно прибавится. На состоявшейся пресс-конференции Владимир Карягин анонсировал существенное расширение деятельности организации. Речь идет о создании внутри Конфедерации комитетов, которые займутся секторальным развитием того или иного направления бизнеса.

Так уже созданы Комитет цифровой трансформации бизнеса и Комитет по развитию бизнеса в агропромышленном комплексе.

Первый будет помогать белорусскому бизнесу проводить цифровую трансформацию, а потом на конкретных примерах демонстрировать государству, какие блага несет в себе цифровая экономика. Идейным вдохновителем здесь стал генеральный директор ЗАО "БелХард Групп" Игорь Мамоненко.

Второй комитет сосредоточится на развитии предпринимательской инициативы в АПК, причем, тоже в тесном взаимодействии с цифровыми технологиями. Тут идейным вдохновителем стал известный в своей среде бизнесмен, учредитель ООО Сельхозинвест" Антон Косынкин.

По словам Владимира Карягина, Конфедерация и дальше продолжит создание различных комитетов, основная деятельность которых будет сконцентрирована на развитии того или иного сектора белорусской экономики. Причем, выбираться будут такие сферы, которые гарантируют процветание нашей стране. При этом, особый упор будет делаться на развитии белорусских регионов. Как заявил Игорь Мамоненко, в 21 веке совсем не обязательно создавать какие-то бизнесы в регионах. Главная задача - обеспечить местных жителей достойной работой. С развитием интернета работодателем может быть практически весь мир, людей нужно просто обучить и показать, как можно хорошо заработать сидя у себя дома. Когда исчезнет проблема с работой, и сельские жители регионов смогут хорошо зарабатывать, они начнут тратить деньги, вкладывать их в развитие региона. И проблема решится сама собой.



 
 
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