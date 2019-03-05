пишет Белсат. Предположительно он находится в изоляторе на Окрестина в ожидании суда за акцию солидарности с политзаключенными, которая прошла в минувший вторник на Октябрьской площади в Минске Белсат.





Всего власти наказали уже шесть человек за эту акцию, еще двое, Николай Дедок и Андрей Кашевский – за решеткой в ожидании суда, а Павел Северинец отбывает 10-дневный арест только за то, что собирался прийти на эту акцию. Огромные штрафы получили активисты Леонид Кулаков, Майя Наумова, Артем Черняк, Александр Абрамович, Ольга Николайчик и Максим Винярский.









Максим Винярский с нами на связи:





«Что происходит? В нашей стране царит диктатура. Когда получается, что диктатор применяет репрессии, когда репрессирует людей за их убеждения, за их деятельность, и когда на это нет никакой реакции соответствующих структур, то это будет продолжаться и дальше. А так для диктатуры вполне резонно – арестовывать людей за их убеждения, за то, что они пишут в Фейсбуке. У нас нет правовой системы. Но если сегодняшняя власть, если Лукашенко боится 10 человек, которые вышли на Октябрьскую площадь, наверное с ним что-то не так…»



