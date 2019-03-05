Роман Абрамович хочет продать самого дорогого вратаря в истории футбола

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович заинтересован в продаже испанского голкипера Кепы Аррисабалаги, который этим летом пополнил стан лондоского клуба из "Атлетика". Покупатель заплатил 80 млн евро — это был самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола.





Бизнесмену не понравилось поведение Кепы в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, пенальти — 3:4). Испанец отказался уходить на замену, чем довел до истерики главного тренера "Челси" Маурицио Сарри. Итальянский специалист позже заступился за вратаря, однако Абрамович потребовал продать его, а также распорядился найти ему замену.





"Спорт-экспресс" со ссылкой на El Confidencial. В текущем сезоне Кепа провел 38 матчей в составе "Челси", в которых пропустил 36 голов, — отмечаетсо ссылкой на El Confidencial.



