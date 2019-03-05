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У католиков сегодня Пепельная среда — начало Великого поста
В Римо-католической Церкви 6 марта отмечается Пепельная среда — первый день Великого поста.
В костелах головы верующим посыпают пеплом, символом покаяния и тщетности человеческого бытия. Священник произносит при этом библейскую фразу «Ибо прах ты, и в прах возвратишься».
У греко-католиков Великий пост начался 4 марта, они пользуются византийским календарем нового стиля.
У православных Масленица — 10 марта, а пост начнется 11 марта,
Великий пост у римо-католиков и греко-католиков продлится до 20 апреля, у православных — до 27 апреля. Пасха у католиков и протестантов — 21 апреля, у православных — 28 апреля.
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В Римо-католической Церкви 6 марта отмечается Пепельная среда — первый день Великого поста.
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